ANTONELLA BALLONE ENTRA NEL NUOVO CDA DI ITA-LUFHTANSA: “GRAZIE AL GOVERNO PER AVERMI SCELTO”

L’imprenditrice del settore del trasporto passeggeri su gomma Antonella Ballone è stata indicata all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ita-Lufhtansa che, dopo una lunga trattativa, ha visto la luce nelle ultime ore. Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone ha voluto rivolgere immediatamente un ringraziamento a chi l’ha voluta all’interno del nuovo Cda: “Ringrazio il Governo che ha voluto nominarmi in un ruolo di grande importanza strategica per il nostra Paese e per la nostra economia. Spero di poter lavorare al meglio e contribuire alla crescita dell’azienda, dei suoi collaboratori e di tutto il Sistema Italia”.

Il nome portato all’assemblea degli azionisti — fissata alle 15 e che certificherà l’ingresso ufficiale di Lufthansa — è quello di Sandro Pappalardo, pilota dell’aviazione militare, consigliere dell’Enit, l’agenzia nazionale del turismo, e con un passato da assessore al Turismo della Regione Siciliana. Jörg Eberhart è stato nominato amministratore delegato. Gli altri consiglieri sono: Antonella Ballone ed Efrem Angelo Valeriani (per l’azionista italiano) e Lorenza Maggio (per Lufthansa). A confermare i nomi è una nota di Ita.