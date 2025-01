CAVA DE’ TIRRENI. AZIONE RIVENDICA IL GRANDE LAVORO SVOLTO NELLA GIUNTA SERVALLI

Questa mattina, nelle splendide sale di Palazzo di Città a Cava de’ Tirreni, un luogo ricco di storia quale è l’edificio del Municipio, – ex Teatro Municipale Giuseppe Verdi – si è svolta una conferenza di grande valore per il futuro della città di Cava. Un incontro che ha messo in luce l’importante lavoro che l’Assessorato all’Urbanistica di Azione Salerno nella figura di Lorenzo Santoro e dei Consiglieri Federico de Filippis e Francesco Manzo, insieme all’Amministrazione comunale del sindaco Servalli,

sta portando avanti per rimuovere alcuni vincoli urbanistici legati alla vicinanza della città alla Costiera Amalfitana, Patrimonio dell’Umanità UNESCO ed altre attività per lo sviluppo urbano necessario alla comunità. Un impegno concreto per il progresso, la valorizzazione e la crescita del territorio, che, grazie ad un lavoro sinergico, sta tracciando la strada per un futuro più libero e sostenibile per Cava de’ Tirreni.