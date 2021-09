ANTONIO CAMMAROTA: “A NAPOLI, PER SAN GENNARO, POLITICI ESCLUSI DALLE FUNZIONI”

‘Per San Gennaro il Vescovo di Napoli ha escluso i politici e candidati. A Salerno, San Matteo si è trasformata nella festa di De Luca in piazza della Libertà.’ . Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de ‘La Nostra Libertà’ in merito ai festeggiamenti di San Matteo e all’apertura di Piazza della Libertà. ‘I Santi non si inchinano a nessuno e De Luca al posto di San Matteo è speculazione politica ed elettorale. Già nel 2014 abbiamo assistito ad uno spettacolo indegno, che denunciai alla Procura della Repubblica quando i Santi furono buttati a terra” conclude Cammarota.

