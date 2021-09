LEGA IN CAMPANIA. ALESSANDRA LOCATELLI IN TOUR IN PROVINCIA DI SALERNO

Proseguono le visite dei dirigenti nazionali del partito in provincia di Salerno. Dopo il segretario federale Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti, è la volta della responsabile nazionale del Dipartimento Disabilità della Lega, on.le Alessandra Locatelli. Disabilità, sport e inclusione saranno i temi della tavola rotonda/esibizione organizzata dal responsabile regionale per le disabilità Tony Siniscalco in programma domani, 20 settembre, alle ore 09:30 presso il “Sunrise Accessibile Resort”, in via Litoranea 34 in località Spineta – Salerno, alla presenza della Locatelli, assessore alle Politiche sociali, alla famiglia e alla disabilità della Regione Lombardia ed ex. Ministro del governo Conte uno, con delega sulla disabilità. Un momento di confronto con alcune associazioni della provincia di Salerno al quale prenderanno parte alcuni atleti di ritorno dalle paraolimpiadi di Tokyo, dove l’Italia si è distinta positivamente.

