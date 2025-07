ANTONIO IANNONE (FDI): “AMERICA’S CUP, DE LUCA ROSICA E GUFA. POGGIOREALE? SI RICORDA UNIVERSIADI?”

“Le affermazioni di De Luca sono il solito cattivo animo dell’uomo che rosica per la sua condizione.

Invece di ringraziare il Governo Meloni per l’ennesima grande occasione che viene offerta alla Campania, comincia a gufare e a preconizzare vicende giudiziarie”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania.

“Gli ricordo che a Poggioreale (Napoli) ci sono andati vicini con le Universiadi. Meglio stendere un velo pietoso su questi pulpiti che non valgono la predica”, aggiunge.

Share on: WhatsApp