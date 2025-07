DE LUCA FRENA FICO: “NON HO DECISO NULLA, REGIONALI FESTIVAL DELL’IPOCRISIA”

De Luca, nella sua consueta diretta Fb del venerdi’, frena sulla candidatura a Presidente della Regione Campania di Roberto Fico e, soprattutto, lancia una serie di messaggi ai dirigenti di partito che, oggi, puntano a diventare protagonistici della scena politica regionale.

“Io non ho deciso nulla – ha detto il governatore della Campania – posso e devo esprimere le mie opinioni con buona pace di tutti. C’è gente che non ha fatto nulla negli ultimi 10 anni e ora si sta scalmanando perché vorrebbe decidere tutto” aggiungendo che “quando sono stato eletto io il Pd era al 12 per cento ed io ho avuto il 70 per cento”.

“Affronto il problema delle elezioni regionali con grande fastidio perché è un elemento di distrazione rispetto al lavoro. È diventato il festival della politica politicante e dell’ipocrisia. Stiamo tornando ai tempi degli accordi tra i partiti”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì.