“Da giorni la Campania è la regione con più contagi in Italia ma De Luca non sa fare altro che predicare contro i cittadini e poi tira in ballo i leaders nazionali dei Partiti di destra. Dovrebbe, invece, assumersi le sue responsabilità e porsi molte domande circa la sua gestione della sanità. L’incapacità di gestire sia l’ordinario che la pandemia è sotto gli occhi di tutti”.

Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.