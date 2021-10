VALLO DELLA LUCANIA. IL SINDACO ANTONIO SANSONE INCONTRA PIERO DE LUCA

“Stamani ho incontrato il neo eletto sindaco di Vallo Della Lucania Antonio Sansone insieme al capogruppo di maggioranza Antonio Bruno”.

Lo scrive in una nota l’on. Piero De Luca che continua:

“Siamo certi che l’esperienza e la capacità amministrativa di Antonio saranno decisive nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di un intero territorio, che sarà sempre più centrale nella geografia politica della provincia di Salerno. I sindaci sono avamposto delle istituzioni sul territorio ed il loro ruolo è decisivo ancor di più in questa fase storica in cui il nostro Paese dovrà utilizzare presto e bene le risorse del Pnnr.

Il partito democratico è da sempre al fianco degli amministratori che, con competenza e passione civile garantiscono quotidianamente servizi essenziali ai cittadini ed alle famiglie”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.