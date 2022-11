ANTONIO IANNONE (FDI): “IN AULA LA LEGGE A MIA FIRMA SU SPORT IN COSTITUZIONE”

“La prima Legge d’iniziativa parlamentare che verrà in aula la prossima settimana al Senato sarà la mia proposta di riconoscimento in Costituzione dell’attività sportiva.”

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Ci avevo già provato nella scorsa legislatura ma era mancata, per la fine anticipata, l’ultimo passaggio alla Camera dei Deputati e pertanto sono tornato subito alla carica per far ripartire l’iter chiedendone l’urgente calendarizzazione con procedura abbreviata. Sono certo che tutte le forze politiche vorranno confermare il voto favorevole su un testo condiviso.”