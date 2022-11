FISCIANO. NICOLA PRUDENTE: “SACCHETTO SELVAGGIO ? SERVONO CONTROLLI E MULTE”

Nicola Prudente, Consigliere Comunale del Gruppo Noi per Fisciano, alza l’attenzione nei confronti del triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio del Comune della Valle dell’Irno. “Questa mattina”, sottolinea Prudente, “nel corso della riunione della Commissione Ecologia del Comune di Fisciano, ho chiesto di sollecitare un intervento da parte del Comando della Polizia Municipale di Fisciano, insieme ai dipendenti della Fisciano Sviluppo, per incrementare il servizio di video sorveglianza, oltre all’utilizzo di foto trappole, per consentire di individuare gli autori degli scempi ambientali e sanzionarli, cosi’ come previsto per legge. E’ opportuno che, a breve, l’amministrazione del Sindaco Sessa adotti provvedimenti concreti per fermare il fenomeno che vede, stando a quanto appreso, arrivare anche da altri comuni i responsabili dell’abbandono di rifiuti sul territorio. Stiamo assistendo”, conclude il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Fisciano, “a fatti incresciosi che meritano una risposta immediata delle istituzioni locali: tolleranza zero per chi non rispetta l’ambiente”

Share on: WhatsApp