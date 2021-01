ANTONIO IANNONE (FDI): “MAFIA NIGERIANA, REPORT VIMINALE CONFERMA NOSTRO ALLARME”

“Fratelli d’Italia da tempo denuncia la pericolosità della mafia nigeriana sul nostro territorio, presentando anche emendamenti e disegni di legge. Giorgia Meloni in più occasioni ha cercato di richiamare l’attenzione dei media e soprattutto della politica su questa deriva criminale, ma soprattutto la sinistra ha sempre negato la pericolosità del fenomeno e tacciandoci di razzismo. Adesso il focus della Direzione centrale della Polizia Criminale pubblicato sul sito del Viminale rende giustizia e conferma i nostri allarmi. La mafia nigeriana ha individuato quale territorio di riferimento per aumentare la propria influenza. Non c’è tempo da perdere, il governo e la politica prendano atto della gravità della situazione e affianchino l’azione encomiabile della Forze dell’Ordine, a cui va il ringraziamento per quanto fanno quotidianamente nel contrastare quella che non per Fratelli d’Italia ma anche per il Viminale è una delle più pericolose e efferate criminalità organizzate presenti in Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, capogruppo nella Commissione Antimafia.