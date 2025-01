ANTONIO IANNONE (FDI): “OK A DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE SU DIRITTI VITTIME DEI REATI”

“Ci accingiamo ad approvare la modifica costituzionale che riguarda la tutela delle vittime di reato, un provvedimento di cui sono primo firmatario e che il Senato licenzia con il contributo di tutte le forze politiche e che rappresenta un esempio da replicare per quanto riguarda la produzione del sistema normativo del nostro Parlamento. Un grazie va dunque a tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali per il lavoro svolto, in particolar modo al presidente Balboni e al relatore Della Porta, che hanno reso possibile questa modifica che in passato non era mai stato possibile raggiungere”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, primo firmatario della prima proposta di legge di modifica costituzionale per il riconoscimento della tutela delle vittime di reati nella Carta.