ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “AL TTG DI RIMINI GRANDE ATTENZIONE PER SALERNO”

“Siamo soddisfatti per il grande interesse di tour operator italiani ed esteri per l’intera provincia di Salerno,

registrato nella sessantesima edizione del TTG in corso di svolgimento a Rimini.

Grande attesa suscita l’auspicata apertura dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano che è, in queste ore, al centro delle discussioni dei buyer per la programmazione dell’Estate 2025.

Chiediamo, per questo, l’immediato varo di un piano di promozione turistica provinciale di medio termine, che sostenga e valorizzi lo sviluppo infrastrutturale aeroportuale.”

Lo scrive Antonio Ilardi, Presidente Provinciale di Federalberghi Salerno.



In particolare, proponiamo alla Camera di Commercio di Salerno di accompagnare tutte le prossime fiere turistiche nazionali ed internazionali con campagne pubblicitarie ed eventi informativi “fuori salone”, che favoriscano l’interesse dei principali tour operator nazionali ed internazionali verso la provincia di Salerno ed offrano, agli addetti ai lavori, dati operativi sull’attivazione dei voli.

Esprimiamo, infine, soddisfazione che, in accoglimento delle nostre istanze, la prossima edizione delle Luci d’Artista di Salerno preveda un ampio periodo di operatività e si arricchisca di nuove installazioni, circostanze entrambe estremamente apprezzate da tutte le agenzie di viaggio che hanno fatto visita allo stand del Comune di Salerno.