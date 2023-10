MERCATO SAN SEVERINO. ASSUNTA ALFANO: “FESTA DELLO SPORT, EVENTO IL 26 NOVEMBRE”

“Valorizzare il grande lavoro svolto, sul territorio del Comune di Mercato San Severino, da tutte le Associazioni Sportive e creare una grande vetrina per renderle ancora piu’ visibili a tutti i cittadini. E’ questo il senso della Festa dello Sport, l’evento che l’Amministrazione Comunale intende organizzare per il prossimo 26 Novembre. Lo Sport, che proprio di recente è stato inserito all’interno della Costituzione della Repubblica Italiana, non è solo attività fisica ma anche momento di confronto e di crescita per i giovani, un’occasione di socializzazione per i meno giovani. Come Amministrazione Comunale crediamo in questo progetto e siamo certi che tutte le Associazioni del territorio risponderanno al bando che abbiamo, proprio qualche giorno fa, pubblicato.” E’ quanto dichiara Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino. “Una Festa dello Sport per conoscere le tantissime discipline che vengono praticate e diffuse a Mercato San Severino, con l’obiettivo di aumentare sempre di piu’ il numero di persone che si avvicinano al mondo dell’attività fisica che è un validissimo strumento per migliorare la qualità della vita, per tenersi in forma ed anche per un maggiore equilibrio psicologico. Il nostro appello è rivolto a tutte le Associazioni Sportive affinchè quella del 26 Novembre sia non solo una giornata di festa ma anche e soprattutto di promozione per ogni tipo di attività. Ricordiamo che per partecipare al Bando è necessario inviare, a mezzo pec, entro il prossimo 5 Novembre, la domanda di adesione, firmata dal presidente di ciascuna associazione” E’ il commento dell’assessore comunale al Ramo Assunta Alfano.

Share on: WhatsApp