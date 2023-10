MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “IN ARRIVO DUE NUOVI MEDICI DI BASE”

“Grazie ad una continua interlocuzione con gli Uffici dell’Asl, per rispondere ad una esigenza costante di assistenza da parte della popolazione del nostro Comune, a breve, arriveranno a Montecorvino Rovella due nuovi medici di base, di cui uno aprirà il suo studio nella Frazione Gauro”. E’ quanto annuncia Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.

“Siamo soddisfatti di aver ottenuto per la nostra comunità due nuovi medici di base”, continua D’Onofrio, “in una fase difficile e delicata per la sanità pubblica, con tanti comuni che restano privi dell’assistenza medica sul territorio. E sempre rimanendo in tema di sanità pubblica, a breve, verrà inaugurata anche la nuova sede dell’Asl. Il nostro impegno per gli interessi e per il benessere di tutti i cittadini Montecorvino Rovella prosegue ogni giorno, nonostante le enormi difficoltà che spesso si incontrano”.