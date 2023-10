SEVERINO NAPPI (LEGA): “DE LUCA EVITA DISCUSSIONE SU INTERROGAZIONE EAV”

“Anche oggi assistiamo ad una scorretta manovra della maggioranza che evita per l’ennesima volta la mozione su Eav, invertendo l’ordine dei punti da discutere durante la seduta di Consiglio. In Aula, evidentemente, si preferisce distribuire nomine e non affrontare la grave criticità dei trasporti in Campania. De Luca, il re del dribbling, deve solo dirci fino a che punto è complice di un disastro senza precedenti”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

