MASSIMO GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “MAGGIORANZA DE LUCA NON C’E’ PIU'”

“La maggioranza De Luca non esiste piu’, siamo dinanzi alla fuga dalla nave che sta affondando, con i cittadini di tutta la Campania costretti a subire le incapacità politiche ed amministrative di chi, oggi, nel corso della seduta del Consiglio Regionale, pur avendo sulla carta una maggioranza fatta di 34 consiglieri, non è riuscito, neppure ad eleggere il Difensore Civico della Campania, per la cui elezione erano necessari 32 voti.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Massimo Grimaldi, Consigliere Regionale del Gruppo Moderati e Riformisti.

“Tre scrutini andati a vuoto,” continua Grimaldi, ” poi la fuga dall’aula del Presidente De Luca prima, dei Consiglieri del Partito Democratico poi, infine di tutti gli altri gruppi che compongono questa sgangherata alleanza che si regge solo sul bisogno di mantenere una poltrona fino al termine del mandato. Mi chiedo – e giro questa domanda a tutti i cittadini campani – come si possono affrontare le grandi emergenze della nostra terra, a cominciare dalla Sanità, se non si è neppure capaci, avendone i numeri, di eleggere il Difensore Civico della Campania. E’ chiaro a tutti: De Luca è alla frutta, la sua maggioranza non esiste piu’.”