“Apprendo la piacevole notizia di una finanziamento per la riqualificazione della Villa Romana di Sava.

Sono certa che anche il mio impegno abbia contribuito all’obiettivo, non per ultimo con una nota, del 20 Luglio scorso, in cui segnalavo al Sindaco le condizioni di degrado e la necessità di intervenire al fine di renderla accessibile e fruibile.”

E’ quanto scrive la consigliera comunale di Baronissi Agnese Coppola Negri.