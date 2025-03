ARRESTO BIS PER FRANCO ALFIERI. INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI

“Oggi stesso presentero’ un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro Piantedosi la massima attenzione sulla vicenda. E’ necessario accertarsi che relazioni con mafiosi non abbiano influito anche sulla vita amministrativa di altri Enti Locali dove Alfieri e’ transitato, a partire dalla Provincia di Salerno, il Comune di Agropoli e l’Unione dei Comuni. Le prossime elezioni alla Provincia di Salerno e al Comune di Capaccio-Paestum impongono la massima vigilanza e bisogna essere assolutamente certi che gli esiti non vengano inquinati, anche da atti che siano piu’ della gia’ vergognosa clientela politica che contraddistingue le pratiche amministrative del PD deluchiano”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Segretario della Commissione d’Inchiesta Antimafia.

Share on: WhatsApp