ARRIVA IL BONUS TV DA 100 EURO PER TUTTI MA I FONDI SONO LIMITATI

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il Decreto Attuativo che prevede l’avvio di un bonus Tv al massimo da 100 euro per tutti coloro che sono in regola con il pagamento del Canone Tv. Nessun limite di reddito ma i fondi, almeno per il momento, sono limitati.

A differenza dell’incentivo da 50 euro predisposto per comprare un nuovo decoder o tv, riservato ai redditi inferiori ai 20mila euro, il bonus tv del dl Sostegni è per tutti. Nessun requisito da rispettare, tranne, naturalmente, la necessità di cambiare il proprio schermo. Una misura sicuramente inclusiva ma anche conveniente. L’importo è infatti doppio rispetto a quello sopra menzionato, peraltro pensato per una platea ben delimitata: il contributo statale sull’acquisto di una nuova tv è al massimo 100 euro. Se non si raggiunge la soglia massima, è perché il bonus viene calcolato sul prezzo del televisore (fino a un massimo, appunto di 100 euro) ed è pari al 20% del costo della tv.