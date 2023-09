ATTILIO PIERRO (LEGA): “STOP ALLA CACCIA, INIZIO A PENSARE CHE CI SIA DOLO DELLA REGIONE CAMPANIA”

“Ennesima bocciatura alla Regione Campania da parte del TAR campano per quanto riguarda il calendario delle attività venatorie 2023/2024. Ogni anno nasce un problema per incapacità organizzativa. Siccome non credo che l’assessore sia un incapace, sono propenso a credere che siamo di fronte ad un teatrino messo in scena con la complicità di De Luca e delle forze politiche di maggioranza che strizzano gli occhi ai movimenti animalisti. Come diceva il presidente Andreotti, che ci vedeva lungo, “a pensar male si fa peccato ma ci s’indovina”. Basta, prendere in giro le associazioni e le federazioni venatorie. Comincio a pensare che ci sia dolo”. Così in una nota il deputato della Lega è componente della Commissione Agricoltura della Camera, Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp