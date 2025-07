AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “STOP A NAVETTE TRA CAVA E VIETRI SUL MARE, REGIONE INTERVENGA”

“ Migliaia di cittadini di Cava de’ Tirreni sono state improvvisamente private di un collegamento fondamentale per raggiungere Marina di Vietri, in piena stagione estiva. Una situazione intollerabile, come denunciato dal comitato promosso dall’avvocato cavese Alfonso Senatore, che sta generando disagi enormi e mette persino a rischio l’incolumità delle persone. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca ”. A parlare è il consigliere regionale della Campania della Lega e capo dell’opposizione in Consiglio regionale, Aurelio Tommasetti, che chiede un immediato potenziamento del servizio pubblico gestito da Busitalia o il ripristino delle navette private. “ Ci sono bambini, anziani e famiglie intere che ogni giorno si sottopongono a lunghissime attese sotto il sole per poi viaggiare in condizioni disumane su autobus sovraffollati,

spesso in ritardo e non climatizzati. Abbiamo già assistito a episodi gravi, come lo svenimento di una ragazza su un bus che la stampa locale ha definito senza mezzi termini “carro bestiame”. È una situazione al limite della decenza, e non si può più far finta di nulla”.