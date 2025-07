REGIONALI IN CAMPANIA. A 24 ORE DA ACCORDO PRIMO ATTACCO DI DE LUCA A FICO

“Nel momento in cui si ragiona in termini di coalizione, è chiaro che non possono esserci pregiudiziali di carattere personale. Ma voglio chiarire che questo non significa, per quel che mi riguarda, diamo un titolo di merito a chiunque. Io continuerò a dire quel che penso e a dire la verità, quali che siano i candidati, le coalizioni e i partiti che parlano”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, parlando delle prossime elezioni regionali in Campania. Pur senza citarlo, De Luca ha fatto poi riferimento a una dichiarazione dell’ex presidente della Camera Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle e considerato possibile candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania: “Mi è capitato di polemizzare in queste ore con un esponente dei Cinque Stelle che ad Ariano Irpino è andato a fare un’operazione demagogica, dicendo di valorizzare le aree interne. Premesso che le aree interne non hanno mai avuto tutta l’attenzione straordinaria che hanno avuto dall’attuale governo regionale, ho domandato a quell’esponente: tu dov’eri quando la Regione Campania combatteva contro il governo Meloni che bloccava i fondi di coesione destinati alle aree interne? Io – ha concluso De Luca – continuerò a parlare chiaro”

