AUTONOMIA DIFFERENZIATA. ANCHE IL LEADER DEL M5S CONTE SPINGE PER IL REFERENDUM

“L’Italia non si spacca: dobbiamo reagire tutti insieme da cittadini, da italiani. Oggi in Cassazione con altre forze politiche e sociali abbiamo depositato il quesito per il referendum contro un’Autonomia differenziata che spacca l’Italia. Questo referendum è l’occasione per cancellare tutti insieme questa condanna a morte per sanità, istruzione e infrastrutture nelle aree più in difficoltà del Paese”.

Lo afferma su X (ex Twitter) il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Un macigno che peserà anche sul Nord e sulle imprese, che saranno soffocate dalla burocrazia con 20 sistemi di regole diverse. Non fermeranno certo con calci e pugni in Aula chi come noi difende il Tricolore e l’unità del Paese”.