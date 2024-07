AZIONE, IL 13 LUGLIO A ROMA LA DIREZIONE NAZIONALE PER CONOSCERE IL FUTURO DEL PARTITO DI CALENDA

L’appuntamento è per sabato prossimo, 13 Luglio, a Roma quando i 100 componenti della Direzione Nazionale di Azione, si ritroveranno per fare il punto della situazione dopo il voto per le Europee dell’8 e 9 giugno. Analisi dei numeri e non solo, perchè al centro della discussione finirà anche il nodo delle alleanze per i prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle Regionali del prossimo anno per finire alle Comunali che si terranno nel 2025. Con il Pd ? Con il Centro Destra ? O, cosa che pare piu’ probabile, il rilancio dell’idea di una grande area centrista e moderata, dalla quale ripartire insieme all’altro grande sconfitto delle Europee, l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ? In casa Azione sono diverse le ipotesi sul tavolo ma c’è anche la consapevolezza che i tempi consentono scelte ponderate e frutto di una attenta valutazione del quadro politico nazionale.

