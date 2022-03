AVELLINO. CASCONE REPLICA ALLE ACCUSE PER LE CORSE TAGLIATE: “NON CONOSCONO I FATTI”

L’occasione è stata quella dell’inaugurazione della nuova Autostazione di Grottaminarda, realizzata grazie ad un finanziamento della Regione Campania. E dopo le accuse mosse a De Luca ed allo stesso Cascone per aver consentito un taglio indiscriminato di corse da e per la Provincia di Avellino, è arrivata la piccata replica.

“Sulle corse tagliate non so cosa rispondervi. Mi sembra che queste polemiche, in cui si sono inseriti qualche sindaco e qualche consigliere regionale, sono frutto di mancata conoscenza dei fatti e di un po’ di ignoranza» sbotta Cascone che sottolinea come sui progetti per l’elettrificazione della Salerno-Avellino-Benevento e sull’Alta velocità «si stia facendo grande confusione”-

“L’Elettrificazione è in corso, ha subito dei ritardi, questo sì, ma il cantiere verrà completato ed entro la fine dell’anno avremo il tratto fino ad Avellino. Potremmo fare una tirata d’orecchie a RFI se non conoscessimo le problematiche che si sono susseguite. Penso ad esempio all’abbattimento di un ponte a Fisciano che senza la realizzazione della nuova viabilità avrebbe precluso la mobilità ad una intera frazione. Questo è un esempio emblematico, ma i problemi sono stati vari e si stanno tutti risolvendo – spiega il presidente della Commissione Trasporti “