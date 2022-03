MERCATO SAN SEVERINO. IL I CIRCOLO DIDATTICO SI TRASFERISCE NELLA FRAZIONE PANDOLA

La struttura, messa a disposizione della Provincia di Salerno, in passato era stata destinata a sede di istituzione scolastica di secondo grado.

«Il passaggio di locali ci consente di non interrompere i servizi offerti – dichiara il sindaco Antonio Somma – assicurando al personale della Direzione Didattica di poter continuare a lavorare in serenità ed in ambienti sani, funzionali ed attrezzati».