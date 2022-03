DATECI CAMPI DA COLTIVARE A GRANO, L’INIZIATIVA PROMOSSA NEGLI ALBURNI

Prevenire è meglio che curare: la possibile mancanza di grano, nei prossimi mesi, per le aziende di trasformazione di tutta Italia – ed in modo particolare del Meridione – ha spinto i rappresentanti del Mulino Aquara Alburni a lanciare un appello. “Se non avete voglia o non avete i mezzi”, si legge nel manifesto pubblico, “concedete a noi la possibilità di coltivarlo e di rilanciare la vera economia dei nostri territori”.

Quanti risponderanno, adesso, alla proposta lanciare dal Mulino Aquara Alburni che, tra le altre cose, si occupa della produzione di pasta artigianale ? Secondo quanto riportato nel manifesto “sono molti i terreni abbandonati o lasciati incolti, segno di una desolazione di un popolo che non crede piu’ nelle proprie risorse”.

Una vera e propria chiamata alle armi… agricole, che arriva in una fase molto delicata per l’economia italiana per la mancanza di materie prime come il grano.