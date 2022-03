L’approvazione del Puc dopo quasi 50 anni di attesa, la realizzazione dell’Isola Ecologica e la costruzione dell’Aula Consiliare per lo svolgimento dei Consigli Comunali. Sono questi i tre traguardi, già raggiunti in meno di 5 anni di lavoro come Sindaco di Montecorvino Rovella, di cui il primo cittadino Martino D’Onofrio va, particolarmente, fiero.

Share on: WhatsApp