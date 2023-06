AVELLINO, COMUNALI 2024. IL CAMPO LARGO PD-M5S PROVA A LANCIARE UN CANDIDATO UNICO

Contro il sindaco uscente – ma anche sicuramente ricandidato Gianluca Festa – il Campo Largo di Avellino che va dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, passando per Sinistra Italiana, prova a mettere insieme una coalizione ed anche a trovare il nome di un candidato sindaco condiviso. E’ quanto emerso, ieri, nel corso di una pubblica assemblea che si è tenuta all’interno di un noto albergo del centro irpino, al quale hanno preso parte i dirigenti provinciali dei partiti, proprio in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera. Assenti, all’incontro, gli esponenti di Italia Viva e di Azione che, evidentemente, stanno già lavorando su di un altro tipo di coalizione per le prossime elezioni comunali di Avellino.

Share on: WhatsApp