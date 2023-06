I SINDACI DELLA CAMPANIA IN ASSEMBLEA A CASERTA CON IL PRESIDENTE DE CARO

E’ in programma per martedi’ 13 Giugno, a Caserta, l’assemblea regionale dei Sindaci della Campania che aderiscono all’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia. All’incontro, proprio nel giorno del suo onomastico, prenderà parte anche il Presidente Nazionale dell’Anci Antonio De Caro, Sindaco di Bari, che si confronterà su alcuni temi di grande attualità come i fondi Pnrr ma anche la imminente riforma del reato di abuso d’ufficio.

L’incontro sarà coordinato da Carlo Marino, Sindaco di Caserta e Coordinatore Regionale per la Campania dell’Anci.