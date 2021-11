AVELLINO, CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD VERSO IL RINVIO DOPO IL CAOS DELLE TESSERE ON LINE

Si va verso un rinvio, a data da destinarsi, per il tanto atteso congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino: già bloccati i congressi di circolo, adesso si attende solo la decisione ufficiale per il Congresso Provinciale, dopo l’esplosione del caso delle 6.000 tessere on line, sottoscritte nell’arco dell’ultima nottata valida per il tesseramento utile per la partecipazione al congresso. Una situazione di cui, secondo molte fonti, si starebbe interessando anche il Segretario Nazionale Enrico Letta che punta a spegnere le polemiche ed evitare ulteriori veleni: proprio per questa ragione, la decisione più probabile è quella di un rinvio e di un prolungamento del commissariamento del Partito Democratico della Provincia di Avellino.

