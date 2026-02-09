AVELLINO. DE LUCA E PETRACCA PORTANO IL PARTITO DEMOCRATICO AD UN CONGRESSO UNITARIO

Clima di unità e confronto nel Partito Democratico irpino in vista del congresso di fine mese. Nel pomeriggio, nella sede di via Tagliamento, si è svolto un incontro che ha sancito un’intesa ampia all’interno del partito, con la conferma della candidatura unitaria di Marco Santo Alaia, indicata come sintesi capace di mettere d’accordo tutte le anime dei Dem.
A guidare il confronto è stato Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico, che ha riunito attorno al tavolo i principali referenti del partito irpino. «Abbiamo avuto un confronto interessato, aperto e produttivo – ha dichiarato –. Credo ci siano le condizioni per avviare un percorso unitario per la candidatura di Marco Santo Alaia. Con grande senso di responsabilità e maturità, i componenti del partito hanno trovato un’intesa».
Secondo De Luca, l’unità raggiunta non rappresenta un azzeramento delle differenze interne, ma al contrario una valorizzazione delle diverse sensibilità politiche: «Unire non significa immobilismo. Vuol dire riuscire a mettere a sistema tutte le anime del partito in un quadro più ampio e complessivo».
«Tutte le forze del Pd devono partecipare al lavoro della comunità – ha aggiunto De Luca –. Così rilanciamo la forza di un partito che arriva dal brillante risultato delle ultime regionali. Ora ci attendono sfide importanti, dalle provinciali alle comunali di maggio». Un passaggio significativo è stato dedicato anche al futuro del Comune di Avellino: «Ci aspetta una grande sfida elettorale. Dobbiamo rilanciare la città prendendo le distanze dal governo di Festa e dal centrodestra. È il momento di lavorare, senza perdere tempo».