IL COMUNE DI VIETRI SUL MARE ALLA EDIZIONE 2026 DELLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO

Il Comune di Vietri sul Mare sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso Fiera Milano Rho. A rappresentare l’amministrazione civica guidata dal sindaco Giovanni De Simone sarà il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi.

La partecipazione all’evento fieristico milanese rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle nuove tendenze del mercato turistico, oltre a costituire un momento di networking con operatori e istituzioni del settore. Prevista anche la presenza presso Spazio Campania, l’area della Regione Campania dedicata all’interno del Padiglione 11 di Fiera Milano Rho (stand F23–F41, K24–K42), concepita come spazio di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali.

La presenza di Vietri sul Mare all’edizione 2026 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano rientra nella programmazione dell’amministrazione per la valorizzazione e la promozione turistica del nostro territorio dopo la partecipazione al TTG di Rimini (ottobre 2025) e FITUR di Madrid (gennaio 2026).