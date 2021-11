AVELLINO, PROVINCIALI 2021. ITALIA VIVA ROMPE CON IL PD SULLA SCELTA DEL PRESIDENTE

!Il problema non sta nel nome, ma nel metodo. In Politica, in una logica di condivisione e unitarietà, i nomi non si impongono, ma si valutano e si scelgono insieme.

Per questo motivo, convocato dal Presidente De Luca, ho fatto presente che non possiamo accettare la ratifica di un nome, individuato senza un confronto preliminare tra i partiti di centrosinistra.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale di Italia Viva Enzo Alaia.

Tale metodologia è inaccettabile, non solo per Italia Viva, ma anche per gli altri partiti della coalizione. Soprattutto perché noi abbiamo già dimostrato lealtà e senso di responsabilità in ogni altra scelta di vertici in altri enti.

Pertanto, non essendoci alcuna possibilità di intesa con il Partito Democratico, presenteremo una candidatura alternativa a quella del PD.

Il presidente De Luca ha preso atto che la nostra scelta sarà espressione – comunque – di partiti, a sostegno del Governo regionale.

In una logica di coalizione, le scelte si condividono, non si calano dall’ alto!