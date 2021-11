SALERNO. ROSARIA CHECHILE: “ORGANIZZO LA PRIMA AGORA’ DEL PD, ANCHE SENZA RUOLI E MEDAGLIE AL PETTO”

Rosaria Chechile, mancano pochi giorni alla prima Agorà del Pd della Provincia di Salerno. Un evento che è molto atteso.

“Certo, come sempre il Partito Democratico in Provincia di Salerno attira le attenzioni di molti! Scherzi a parte, Agorà democratiche è un progetto fortemente voluto dal Segretario Letta, si tratta di momenti di riflessione che partono dal basso. L’intento è quello di invertire il processo per permettere alla base di intervenire attivamente nella formazione di un nuovo campo di centro sinistra. Anche a Salerno il PD sì deve necessariamente aprire, con l’innesto di nuove energie per attirare i tanti che sono ancora lasciati ai margini, messi in disparte.”

E perchè lei parla di queste energie messe in disparte ?

“Quello a cui assistiamo da anni in Provincia di Salerno è che se non fai parte di un determinato gruppo dirigente non ti sarà mai consentito partecipare alla vita di partito, il Congresso in corso può essere una buona occasione per invertire la rotta.”

Non nascondiamoci dietro ad un dito, però: la prima Agorà in Provincia di Salerno la organizza chi, nel Pd, è minoranza. Non le sembra un paradosso?

“Anzi, l’esatto contrario. Chi davvero crede in un progetto lo realizza anche senza ruoli e medaglie al petto. Le Agorà, nella forma dell’assemblea, sono un esempio di applicazione e diffusione della democrazia, perché libere e aperte a tutti. Io, insieme ai tanti amici con i quali venerdi’ 26 ci ritroveremo alle 18.00 al Salone Moka di Salerno, penso di rappresentare in pieno lo spirito di Agorà e non ho nulla da temere.”