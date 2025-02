AZIONE ED IL TERZO MANDATO DI DE LUCA: IL CONGRESSO REGIONALE A NAPOLI IL 15 MARZO

Azione ed il terzo mandato di De Luca ? Se ne parlerà, inevitabilmente, il prossimo 15 Marzo, a Napoli, nel corso del Congresso Regionale del partito di Carlo Calenda, chiamato ad eleggere i nuovi vertici regionali in Campania, dopo una lunga fase di commissariamento, iniziata nella scorsa primavera. L’appuntamento per Azione sarà fondamentale per stabilire la linea politica da portare avanti, dopo che Italia Viva con Renzi ed anche il movimento Noi di Centro di Clemente Mastella, si sono sfilati dal blocco granitico di De Luca, puntando ad alleanza ampia con un nome nuovo alla guida della coalizione. Per Azione in Campania, quello del prossimo 15 Marzo, sarà uno spartiacque importante, in vista delle prossime sfide elettorali, a cominciare dalle Regionali della fine del 2025: all’orizzonte c’è una candidatura a marchio Movimento 5 Stelle che, per Carlo Calenda, non è proprio il massimo della vita.

