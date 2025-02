L’INDISCRETO. COMUNE DI CAPACCIO, IL COMMISSARIO PRONTO CON DICHIARAZIONE DI DISSESTO

Il Commissario Prefettizio Davide Lo Castro, nominato dalla Prefettura di Salerno per la gestione del Comune di Capaccio, a quanto si apprende, dopo una valutazione della situazione economico-finanziaria dell’ente, sarebbe pronto, già nei prossimi giorni a dichiarare lo stato di dissesto finanziario. Una situazione che, al di là degli aspetti contabili, provocherebbe un rinvio, di almeno un anno, delle elezioni Comunali di Capaccio – che andrebbero alla primavera del 2026 – ma, soprattutto, per gli amministratori dell’ultima consiliatura una incandidabilità per il prossimo turno elettorale. Si tratta, per il momento, di una indiscrezione che, pero’, già nelle prossime ore, potrebbe trovare conferma nella decisione del Commissario Prefettizio Davide Lo Castro, da pochi giorni insiedatosi nel Comune di Capaccio dopo le dimissioni di Franco Alfieri e della maggioranza dei Consiglieri Comunali in carica.

