BATTIPAGLIA. PER LA NUOVA TAC CON DE LUCA IL SINDACO FRANCESE ED IL CONSIGLIERE REGIONALE VOLPE

Un passo fondamentale per il presidio ospedaliero di Battipaglia e una risposta più efficace alle esigenze dei pazienti. Lunedì 3 marzo, presso l’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia avverrà la cerimonia di inaugurazione della nuova Tac, un traguardo atteso a lungo che migliorerà i servizi diagnostici per i cittadini. All’inaugurazione saranno presenti il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto, il primario del reparto di radiologia Fiorentino Mondillo, il direttore sanitario della Struttura Complessa di Direzione Medica di Presidio del DEA Eboli, Battipaglia, Roccadaspide Gerardo Liguori e il sicura la presenza del consigliere regionale del territorio Andrea Volpe, a testimonianza dell’importanza di questo investimento per la sanità locale.

Share on: WhatsApp