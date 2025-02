PROVINCIALI 2025. UNA SECONDA CANDIDATURA A PRESIDENTE TRA I SINDACI PD?

Ci potrebbe essere una seconda candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno tra i Sindaci del Partito Democratico. Non solo il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ma, anche, qualche altro esponente del Pd, ovviamente primo cittadino in carica, che potrebbe provare a raccogliere il malcontento tra gli amministratori comunali della Provincia di Salerno, oltre che ottenere il consenso da parte degli esponenti del Centro Destra. In queste ultime ore sono roventi i telefoni di tantissimi sindaci, soprattutto della parte meridionale della Provincia, che stanno ricevendo proposte e richieste da un gruppo di dissidenti del Pd, deluso dalla scelta di Napoli, ma anche pronto a fare emergere, nel segreto delle urne, un profondo sentimento di delusione negli ambienti del Partito Democratico della Provincia di Salerno. Le prossime giornate saranno decisive per mettere a terra il progetto, raccogliere le firme necessarie alla presentazione della candidatura, lavorare ai fianchi i tanti amministratori che, anche se non in maniera pubblica, sono pronti a votare contro l’indicazione del Pd Provinciale.

