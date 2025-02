A NAPOLI LA CONFERENZA STAMPA DELLA LEGA: “RISCRIVIAMO LA CAMPANIA”

Venerdì 28 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede del Consiglio regionale della Campania a Napoli, Centro Direzionale Isola F13, sala “Don Peppe Diana”, si terrà una conferenza stampa organizzata dalla Lega dal titolo “Riscriviamo la Campania”. All’incontro parteciperanno il deputato della Lega e coordinatore regionale in Campania, On. Gianpiero Zinzi, il capogruppo in Consiglio, prof. Severino Nappi, e il Vice Presidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, cons. Avv. Francesco Urraro. La conferenza rappresenta un momento cruciale di confronto e riflessione con gli organi d’informazione sul futuro della Campania, con l’obiettivo di tracciare le linee guida per il rilancio della nostra regione. Inoltre, sarà occasione per discutere del programma della Lega per le prossime elezioni regionali, con particolare attenzione all’organizzazione territoriale e alla presentazione dei dipartimenti regionali, che giocheranno un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche regionali e nella campagna di ascolto delle diverse e variegate realtà del nostro territorio.

