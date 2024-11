BANCO ALIMENTARE CAMPANIA. SABATO 16 NOVEMBRE LA GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Arriva l’appuntamento annuale con la Giornata della Colletta Alimentare, organizzata, su base nazionale, da Banco Alimentare. In Campania saranno numerosi i punti nei quali i cittadini potranno donare per condividere il senso della vita, come piu’ volte ribadito dal Direttore di Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto.

Banco Alimentare in Campania aiuta in maniera continuativa – ogni mese con un pacco alimentare oppure ogni giorno nelle mense per i poveri – 207.911 persone a cui si aggiungono gli assistiti aiutati in maniera saltuaria per superare le 235.000 persone.

Ha distribuito in un anno 11.425.839kg di alimenti per un valore commerciale che supera i 30 milioni di euro, attraverso 2.323.585 interventi con la distribuzione di pacchi alimentari e con oltre più di 600.000 pasti serviti o da asporto nelle mense per i poveri convenzionate nella regione.

Banco Alimentare in Campania aiuta in maniera continuativa – ogni mese con un pacco alimentare oppure ogni giorno nelle mense per i poveri – 207.911 persone a cui si aggiungono gli assistiti aiutati in maniera saltuaria per superare le 235.000 persone.

Ha distribuito in un anno 11.425.839kg di alimenti per un valore commerciale che supera i 30 milioni di euro, attraverso 2.323.585 interventi con la distribuzione di pacchi alimentari e con oltre più di 600.000 pasti serviti o da asporto nelle mense per i poveri convenzionate nella regione.