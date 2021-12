BARONISSI, ALCUNE FRAZIONI SENZA ACQUA. GALDI: “IL COMUNE INTERVENGA”

«Invitiamo il Comune di Baronissi ad intervenire concretamente affinché Ausino risolva tempestivamente i problemi che, ormai da giorni, stanno lasciando a secco le frazioni di Fusara e Caprecano. Non bastano più le rassicurazioni, è necessario che venga ripristinato subito il servizio. In caso contrario il Comune attivi in maniera permanente il servizio di autobotti che in questi giorni è stato garantito soltanto grazie all’impegno dell’associazione Il Punto». È quanto afferma il consigliere comunale di Baronissi, Luca Galdi in merito alla carenza idrica che sta interessando le frazioni di Fusara e Caprecano a seguito del guasto che ha interessato la condotta consorziale di Prepezzano, a Giffoni Sei Casali.

