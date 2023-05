BARONISSI. ANNA PETTA: “DAL 19 MAGGIO AL VIA IL FESTIVAL DELLA PACE”

Baronissi “Capitale della Pace”. Il Comune – membro del Coordinamento Nazionale Enti per la Pace e i diritti umani – nei giorni 19, 20 e 21 maggio, organizza il Festival della Pace con la partecipazione di tante realtà associative del territorio (Commissioni pari opportunità, Forum dei Giovani, Pro Loco, Associazione il Punto, Casa della Poesia, centro SAI, Irno Comix, Overline) e il coinvolgimento dell’intera Comunità religiosa di Baronissi.

Una pluralità di voci animerà incontri e tavole rotonde, spettacoli, visite guidate e laboratori, appuntamenti per le scuole ed eventi speciali per offrire opportunità di confronto e di riflessione.

“Il Festival – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Anna Petta – ha l’alto compito di promozione e diffusione di un pensiero e una cultura di pace. Ci interrogheremo sui temi più urgenti della contemporaneità e sulle grandi sfide che ci riserva il futuro: oltre alla questione dei migranti, della violenza, si parlerà, tra l’altro, di ambiente, guerra, infanzia, per contribuire a far crescere una comunità virtuosa e a mettere in moto nuove energie che servano a costruire un mondo diverso”.

Fitto il programma di appuntamenti. Venerdì 19 maggio, alle ore 9.30, in aula consiliare a Palazzo di Città, la poetessa siriana Maram Al – Masri incontrerà gli studenti del “M. Hack” di Baronissi; alle ore 18.30 reading letterario con Maram – Al – Masria e Casa della Poesia “Educhiamo alla Pace”. Sabato 20 maggio, alle ore 10.00, al Parco del Ciliegio, “Corteo della Pace” alla presenza di autorità civili e militari; a seguire (ore 10.30) in anfiteatro comunale, Santa Messa officiata dall’Arcivescovo metropolita di Salerno – Campagna – Acerno mons. Andrea Bellandi. Alle ore 17.00, al Parco Olimpia, laboratori e giochi per bambini. Il festival si chiuderà domenica 21 maggio con le visite guidare al Convento della SS Trinità (ore 12.00) e nel pomeriggio (ore 16.00) laboratori, giochi per bambini e murales per la pace.