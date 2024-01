BARONISSI, COMUNALI 2024. IL QUADRO E’ DEFINITO: TRE LE CANDIDATURE IN CAMPO

Quando mancano sei mesi all’appuntamento con le elezioni comunali di Baronissi, il quadro politico del centro della Valle dell’Irno pare essere abbastanza definito, salvo l’arrivo di nuove – ed a questo punto – improbabili candidature. Valiante, come era facile immaginare, non è stato capace di traghettare la sua maggioranza (guidata per quasi 10 anni) verso una candidatura unitaria: il polso debole del sindaco, ha lasciato campo libero alle candidature di Anna Petta e di Marco Picarone, due assessori dell’attuale giunta che si preparano ad affrontare, da separati, la prossima campagna elettorale. Difficile che Valiante, nei mesi che lo separano dalla “pensione politica” riesca, in una giunta in pieno fermento, ad approvare provvedimenti importanti, a meno che non siano condivisi dai due contendenti. Dal centro destra la candidatura di Tony Siniscalco che parla a tutti gli elettori di una determinata area politica ma anche a chi non si è sentito rappresentato, nel Consiglio Comunale di Baronissi, da una opposizione che è stata morbida, accondiscendente, a tratti evanescente. Il quadro, dunque, pare essere definito ma ci potrebbero essere altre novità. Il tempo a disposizione non manca, ma non è tantissimo.

