BARONISSI E NOCERA SUPERIORE, I NODI DA SCIOGLIERE NEL PD PER LE COMUNALI 2024

Il Partito Democratico deve sciogliere due nodi importanti, in vista della prossima tornata per le Comunali 2024: scegliere i candidati nei Comuni di Baronissi e di Nocera Superiore, centri per i quali la soluzione, almeno per il momento, sembra essere molto lontana anche se per ragioni diverse. A Baronissi i candidati espressione del Partito Democratico sono due: Anna Petta, l’attuale Vice Sindaco, Marco Picarone, assessore alle Politiche Sociali della medesima giunta. Cosa accadrà ? Di certo, la Segreteria Provinciale non metterà in campo il simbolo del Pd, lasciando campo libero ai due contendenti. A Nocera Superiore, invece, la situazione è ancora piu’ complicata perchè il Pd, negli ultimi 10 anni, è stato all’opposizione ma sono tante, anzi tantissime, le ambizioni: impossibile fare sintesi, difficile che ci sia una candidatura unitaria mentre si lavora per chiudere un accordo, direttamente, con l’attuale maggioranza guidata da Cuofano.

