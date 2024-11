BARONISSI. ESTER SAPERE: “OK A DELIBERA PER TIROCINI REGIONE CAMPANIA E FORMATIVI PER LA NOSTRA COMUNITA'”

“Un protocollo d’intesa, con una struttura privata, senza alcuna spesa per le casse del Comune di Baronissi, per garantire una offerta di formazione professionale di alto livello ai giovani, e non solo, della nostra comunità che guardano con fiducia al futuro ed alla possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Il tutto attraverso la realizzazione di Tirocini dei Corsi Regionali e Formativi. Ringrazio il Sindaco Anna Petta e tutta la Giunta per l’approvazione della delibera con la quale, a breve, con la sigla del protocollo d’intesa daremo il via ad una serie di importanti progetti di formazione professionale. ” E’ quanto dichiara Ester Sapere, Consigliera Comunale di Baronissi con delega alla Formazione Professionale ed alle Politiche Giovanili. “Passo dopo passo, con impegno costante e quotidiano”, continua Ester Sapere, “andiamo avanti nella attuazione del programma elettorale, dando segno di concretezza e di grande attenzione nei confronti di tutta la nostra comunità”

