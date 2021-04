BARONISSI. IL PRANZO DI PASQUA CON LA SOLIDARIETA’ DELL’ASSOCIAZIONE CONTRARIAMENTE

A distanza di un anno ci siamo ritrovati nuovamente a festeggiare la solennità della Santa Pasqua all’insegna

delle restrizioni causate dalla pandemia. L’Osteria di Re Baccalà e i volontari dell’Associazione

ContrariaMente Baronissi, hanno portato il loro augurio a coloro che sono più soli, consegnando a domicilio

il “pranzo di Pasqua “

L’iniziativa rientra tra le tantissime azioni di una campagna solidale promossa dall’Associazione in

collaborazione con le altre realtà locali. Il motto coniato dai volontari e che accompagna tutte le loro

iniziative è: “la solidarietà, come la gioia, è più bella se condivisa”. È evidente che tutti stiamo vivendo un

momento grave e prolungato, che sta segnando ognuno in modo profondo ma che, paradossalmente,

unisce ancora di più le persone.

Tra le molte idee per essere vicini ai più deboli è nata,in collaborazione con il ristorante L’Osteria di Re

Baccalà, quella di consegnare il pranzo ad alcune persone delle quali si conosce la condizione di solitudine.

Nel giorno della Santa Pasqua l’Osteria di Re Baccalà e l’Associazione ContrariaMente Baronissi hanno

portato un sorriso e i loro auguri alle persone anziane sole e in difficoltà a causa del Covid 19.

Un iniziativa

solidale per condividere insieme un giorno di festa e di speranza in un momento così difficile, in cui le

norme impongono un isolamento forzato. Il pranzo donato è stato preparato secondo le tradizioni locali:

lasagna al ragù, salsicce, polpettone al forno con patate profumate e colomba. Le pietanze sono stata

elaborate dallo chef e da tutto lo staff dell’Osteria Re Baccalà nel rispetto delle regole anti Covid e distribuite

dai volontari dell’Associazione Contrariamente Baronissi.