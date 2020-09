BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE: “DAL 21 TORNA OPERATIVO UFFICIO POSTALE ACQUAMELA”

Da lunedì 21 settembre sarà ripristinata la piena operatività dell’ufficio postale di Acquamela. Ad annunciarlo il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che ha ricevuto oggi comunicazione da Poste Italiane. Da lunedì 21 settembre sarà ripristinata la piena operatività dell’ufficio postale di Acquamela. Ad annunciarlo il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che ha ricevuto oggi comunicazione da Poste Italiane.

L’ufficio di Acquamela da mesi è aperto a giorni alterni e tornerà finalmente ad essere operativo per sei giorni a settimana e ad incrementare così i propri servizi all’utenza. Il sindaco aveva scritto a Poste e all’Agcom lo scorso 31 agosto esprimendo netto dissenso per la parziale apertura al pubblico di un ufficio strategico ed essenziale del territorio e per il piano di ridimensionamento stabilito dall’azienda. “La riapertura su sei giorni dell’ufficio postale di Acquamela – sottolinea Valiante – è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione comunale, che ha sempre rappresentato le esigenze della propria cittadinanza. La precedente organizzazione non solo creava disservizi ai cittadini non più giustificabili, ma anche difficoltà nella gestione delle persone che si recavano agli sportelli nei tre giorni di apertura. Abbiamo rappresentato le criticità e con soddisfazione accogliamo la volontà dell’azienda di ripristinare la normalità in un’area strategica come Acquamela. Continueremo a vigilare con la massima attenzione”.