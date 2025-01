BARONISSI. NIENTE BANDO PER IL NUOVO DIRETTORE DEL CONSORZIO SOCIALE: SI ATTENDE DA OLTRE UN MESE

Non c’è ancora traccia del bando con il quale il Consorzio Sociale Valle dell’Irno, capitanato dal Comune di Baronissi, deve individuare il nuovo Direttore dell’Ente, figura tecnica necessaria ed obbligatoria per legge, per lo svolgimento delle attività istituzionali, indirizzate ai territori di numerosi comuni della Valle dell’Irno. Nonostante sia trascorso oltre un mese, dinanzi alla necessità di procedere alla sostituzione dell’ex Direttore, i vertici del Consorzio non hanno ancora redatto il bando che, tra l’altro, è molto semplice, considerato che è indirizzato a soggetti qualificati ed iscritti in un apposito albo regionale.

Pare che la situazione di stallo, che riguarda, ovviamente, tutto il funzionamento dell’ente Consorzio, stia iniziando a provocare problemi sui territori dei Comuni dove non sono partiti i nuovi progetti, come, per esempio, quello di contrasto alle povertà estreme, messo in campo dal Piano di Zona Salerno 2.

Quanto durerà, ancora, questa situazione di blocco totale del Consorzio Sociale Valle dell’Irno ? Difficile da prevedere, almeno per il momento.